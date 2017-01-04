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مرتضى منصور: البدري أفضل من كل أجانب الأهلي
كتب- عبد القادر سعيد: اعتبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أفضل من كل المدربين الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الأحمر في الفترات السابقة
مرتضى قال في تصريحات لقناة |أون سبورت|، أن حسام البدري أفضل من جاريدو ومن كل المدربين الأجانب الذين قاموا بتدريب النادي الأهلي في الفترات السابقة.
ونجح البدري في قيادة النادي الأهلي لتصدر الدوري المصري بعد فوزه بكل مباريات الدور الأول باستثناء 3 مباريات فقط انتهت بالتعادل ولم يتعرض لأي هزيمة ليدافع بنجاح عن لقب الدوري حتى الآن.
رئيس الزمالك أضاف قائلاً: |لماذا لا نريد أن نمنح الفرصة للمدربين المصريين بعد أن أثبت حسام البدري أنه أفضل من الأجانب، في نادي الزمالك نحن نثق في محمد حلمي ونمنحه كل الدعم|.
وكان حسام البدري قد تلقى عرضاً أثناء قيادته المنتخب الأوليمبي لقيادة نادي الزمالك لكنه اعتذر لارتباطه بحلمه السابق في التأهل بمنتخب مصر للأوليمبياد وهو الحلم الذي لم يتحول لحقيقة.
مرتضى أعلن عن تجديد ثقته في محمد حلمي للاستمرار في عمله مديراً فنياً لنادي الزمالك ومنحه حرية تحديد أو تغيير أفراد الجهاز الفني بالكامل ليتم إغلاق إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبي.
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