تأهل فافرينكا ونيشيكوري إلى دور الثمانية في بطولة برزبين للتنس

(رويترز) - ‭‭‭ ‬‬‬ بدأ ستانيسلاس فافرينكا المصنف الرابع على العالم الموسم الجديد بالفوز على فيكتور ترويتشكي في ظهوره الأول في بطولة برزبين للتنس للرجال يوم الأربعاء.

وتغلب فافرينكا المصنف الثاني في البطولة على ترويتشكي بنتيجة 7-6 و6-4 ليحافظ على سجله الرائع أمام اللاعب الصربي الذي فشل في محاولته السابعة للفوز على اللاعب السويسري على ملعب بات رافتر.

وقال فافرينكا "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي أقدمه مع بداية العام. أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بشكل عام بالتأكيد. تراوح التركيز بين الصعود والهبوط وفي (الضربات) خلال المباراة لكن من الصعب دائما مواجهة ترويتشكي."

وكاد ترويتشكي أن يحسم المجموعة الأولى حينما كان معه الارسال ومتقدما 5-4 لكن فافرينكا حول الأمر لصالحه.

وهيمن فافرينكا الحاصل على ثلاث بطولات كبرى على المجموعة الثانية عندما ارتكب ترويتشكي خطأ مزدوجا وكانت النتيجة التعادل 4-4 ليحسم المباراة ويضرب موعدا مع البريطاني كايل إدموند في دور الثمانية.

وبذل الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث جهدا أكبر ليضمن التأهل إلى دور الثمانية بفوزه على الأمريكي جاريد دونالدسون 4-6 و6-4 و6-3.

وتقدم نيشيكوري 4-صفر في المجموعة الأولى لكنه خسرها عندما فاز دونالدسون بستة أشواط متتالية.

وتأخر نيشيكوري 3-صفر في المجموعة الثانية أيضا لكن اللاعب الياباني الذي خاض نهائي بطولة امريكا المفتوحة 2014 نجح في فرض قبضته على المجموعة وأضاف اليها الثالثة ليحسم الفوز على المصنف 105 عالميا.

وقال نيشيكوري "بدأت بشكل رائع اليوم حتى تقدمت 4-صفر بعدها كانت مباراة سيئة لي. بدأ اللعب بقوة وكانت ضرباته الأمامية قوية ومنحته عدة نقاط."

وسيلتقي نيشيكوري مع الأسترالي جوردان طومسون الذي تغلب على المصنف الثامن ديفيد فيرير بنتيجة 4-6 و7-5 و7-5 في أكبر انتصار خلال مسيرته ليتأهل إلى دور الثمانية لأول مرة في إحدى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين.

وفي منافسات السيدات خاضت الألمانية أنجليكه كيربر المصنفة الأولى مباراة صعبة هي الأولى لها بالعام الجديد لتهزم الاسترالية آشلي بارتي بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-3 و2-6 و6-3 وتضرب موعدا في دور الثمانية مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة.

وأثارت بارتي دهشة كيربر التي أعفيت من خوض الدور الأول في بداية اللقاء بأدائها القوي. وارتكبت اللاعبة الألمانية 14 بين 27 خطأ سهلا خلال المباراة في المجموعة الثانية لكنها حافظت على هدوئها لتنهي المباراة بالفوز خلال ساعة و45 دقيقة.

وستلتقي السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة الخامسة مع الفرنسية اليز كورنيه في دور الثمانية بعد فوزها على الصينية تشانغ شواي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 2-6 و6-4 و6-4.

وفازت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الخامسة 6-4 و6-3 على الاسترالية دستاني أيافا التي فازت على الأمريكية بيثاني ماتيك-ساندز يوم الثلاثاء.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)