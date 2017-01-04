سامبدوريا يتعاقد مع بريشيسكي قادما من ليجيا وارسو

(رويترز) - أعلن ناديا ليجيا وارسو وسامبدوريا يوم الأربعاء انتقال المدافع بارتوش بريشيسكي من النادي البولندي إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

وانضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي خاض ثلاث مباريات مع بولندا إلى ليجيا وارسو قادما من فريق الشباب في ليخ بوزنان في 2013 وفاز في اخر موسمين بالثلاثية المحلية إذ توج بالدوري والكأس وكأس السوبر.

ورغم أن الناديين لم يكشفا عن قيمة الصفقة فإن وسائل اعلام ذكرت أن سامبدوريا دفع مليوني يورو (2.09 مليون دولار) للاستعانة بخدمات المدافع.

ويضع بريشيسكي - لدى انضمامه إلى سامبدوريا صاحب المركز 13 في جدول الترتيب - التأهل إلى الدوري الأوروبي نصب عينيه ويأمل في مواجهة فريقه السابق في الموسم الجديد.

وأبلغ اللاعب محطة سامبدوريا التلفزيونية "أعتقد أن قدراتنا تؤهلنا للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.‭‭‬

‭ "‬‬يحدوني الأمل في مواجهة ليجيا وارسو الموسم المقبل في الدوري الأوروبي."

وقبل موسمين اقترب سامبدوريا بشدة من التأهل إلى الدوري الأوروبي لكنه خسر في الدور التمهيدي الثالث أمام فويفودينا الصربي.

وسيحل ضيفا على نابولي صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)