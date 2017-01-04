كتب- محمد مصطفى: أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، القائمة النهائية، لخوض بطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يناير، حتى 5 فبراير

واستبعد |كوبر| 4 لاعبين من القائمة الأولية التي أعلن عنها في وقت سابق، وهم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، وحمادة طلبة مدافع المصري السابق، وأحمد جمعة مهاجم المصري، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعبا، لمعرفة القائمة اضغط هنا

ولم تضم القائمة سوى 4 لاعبين فقط، شاركوا في بطولات سابقة لأمم إفريقيا، وهم: عصام الحضري حارس وادي دجلة، وأحمد فتحي لاعب وسط الأهلي، وأحمد المحمدي ظهير أيمن هال سيتي الإنجليزي، ومحمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة السعودي، فيما لم يشارك بقية اللاعبين الـ19 في أي بطولة لكأس الأمم سابقا.

الحضري

شارك الحضري مع المنتخب في العديد من بطولات الأمم الإفريقية، 1998 في بوركينا فاسو، و2000 في غانا ونيجيريا، و2006 بمصر، و2008 بغانا، و2010 بانجولا.



واستطاع الحضري التتويج بـ4 بطولات لكأس الأمم 98 ولكن لم يلعب أساسيا حيث ظل على مقاعد البدلاء، فيما لعب نادر السيد أساسيا، و2006، و2008، و2010 وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الفراعنة.

أحمد فتحي

شارك أحمد فتحي مع المنتخب في 3 بطولات لكأس الأمم 2006، و2008، و2010.

لعب مباراتين فقط في 2006، مباراة المغرب والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومباراة كوت ديفوار حين نزل بديلا لوائل جمعة المصاب، ولعب بطولتي 2008، و2010 بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

وأحرز فتحي هدفا في مرمى كوت يفوار في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدف.

أحمد المحمدي

لعب المحمدي بطولتي أمم إفريقيا 2008، و2010، وأحرز هدفا وحيدًا، كان في مرمى بنين.

محمد عبدالشافي

لعب عبدالشافي بطولة الأمم الإفريقية 2010، واستطاع تسجيل هدفا وحيدًا في مرمى الجزائر.

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