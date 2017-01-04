حرص محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، على أداء تدريبات منفردة بصفة يومية بالرغم من حصوله على إجازة من الجهاز الفني للحفاظ على لياقته البدنية

جدير بالذكر أن اللاعب يؤدي حاليًا امتحانات منتصف العام، ومن المنتظر أن ينتظم بتدريبات الفريق الجماعية السبت المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.