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سبيرز يتفوق على رابتورز بسهولة في دوري السلة الأمريكي
(رويترز) - سجل كوهي ليونارد 25 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريدج 23 نقطة ليفوز سان أنطونيو سبيرز بسهولة بنتيجة 110-82 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.
ولم يلعب ليونارد - الذي سجل 21 نقطة في النصف الأول من المباراة - وألدريدج في الربع الرابع حيث حافظ سبيرز على تقدمه بفارق 30 نقطة في الربع الأخير.
وأضاف توني باركر 15 نقطة بالإضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة قبل أن يقرر المدرب عدم إشراكه في الربع الرابع.
وأحرز ديمار ديروزان 26 نقطة لتورونتو مقابل 17 نقطة لزميله تيرانس روس.
وتغلب بوسطن سيلتكس 115-104 على يوتا جاز وانتصر دالاس مافريكس 113-105 على واشنطن ويزاردز.
كما فاز إنديانا بيسرز 121-116 على ديترويت بيستونز فيما خطف فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزا مثيرا 93-91 على مينيسوتا تيمبروولفز.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أسامة خيري)
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