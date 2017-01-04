منح الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة خالد عيد، لاعبي الفريق الأول راحة لمدة أسبوع، وذلك عقب الفوز على أسوان في الدور 32 لبطولة كأس مصر

ومن المقرر أن يدخل أبناء السيد البدوي فترة إعداد جديدة استعدادًا للدور الثاني لمسابقة الدوري، والذي ينطلق منتصف فبراير المقبل.ويتخلل فترة الإعداد بعض المباريات الودية والتي يخوضها الفريق لتجريب اللاعبين الجدد المقرر انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.