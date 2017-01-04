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3 آلاف جنيه لكل لاعب في البلدية عقب الفوز على غزل المحلة
04
يناير
2017
08:46 AM
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قرر مجلس إدارة بلدية المحلة بقيادة محمد الشافعى، صرف مكافأة فورية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بلدية المحلة بالأسبوع الـ 13 بالقسم الثاني
كان رئيس مجلس إدارة المحلة، وعد لاعبيه بمكافأة خاصة حول فوزه على زعيم الفلاحين بدوري القسم الثاني. ونجح البلدية في اقتناص ثلاث نقاط غالية ليصل الفريق للنقطة 31 ويتصدر المجموعة الثالثة.
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