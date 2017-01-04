قرر مجلس إدارة بلدية المحلة بقيادة محمد الشافعى، صرف مكافأة فورية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بلدية المحلة بالأسبوع الـ 13 بالقسم الثاني