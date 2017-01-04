اخبار مصر
-
رياضة
- طنطا يستعد للدور الثاني بمباريات ودية
- 3 آلاف جنيه لكل لاعب في البلدية عقب الفوز على غزل المحلة
- إنبي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية
- الزمالك يحسم اليوم ملف تجديد معروف يوسف
- اليوم.. انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادا لوديتي المغرب
- القناة يتعاقد مع مدافع الترسانة 6 أشهر
- الليلة.. ديربي لندني مثير بين تشيلسي وتوتنهام في البريميرليج
- الإنتاج يفاوض «العجيزي» لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية
- ريـال مدريد في مواجهة قوية مع إشبيلية في ربع نهائي كأس الملك
- التعدين راحة أسبوع عقب الخسارة من الشرقية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إنبي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية
04
يناير
2017
08:46 AM
بواسطة
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تدريباته، اليوم الأربعاء، بملعب بتروسبورت عائدًا من الإجازة التي حصل عليها لمدة أسبوع عقب فوزه الثلاثاء قبل الماضي، على طلائع الجيش بثنائية نظيفة بختام الدور الأول بالدوري الممتاز
ويتدرب الفريق البترولي بقيادة طارق العشري، المدير الفني حتى الثامن من يناير الجاري يعقبه دخول معسكره المغلق الأول بمدينة الإسماعيلية لمدة تسعة أيام يعود بعدها لاستئناف تدريباته بالقاهرة.ويدرس العشري خوض مجموعة من اللقاءات الودية سواء بالقاهرة أو بمعسكره المغلق بالإسماعيلي، على أن يكون معسكره الثاني بمدينة الإسكندرية لمدة تسعة أيام بداية من الـ29 من يناير الجاري.وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز لمدة 45 يومًا لانشغال المنتخب الوطني بالمشاركة بأمم أفريقيا بالجابون 2017.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع