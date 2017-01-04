يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تدريباته، اليوم الأربعاء، بملعب بتروسبورت عائدًا من الإجازة التي حصل عليها لمدة أسبوع عقب فوزه الثلاثاء قبل الماضي، على طلائع الجيش بثنائية نظيفة بختام الدور الأول بالدوري الممتاز

ويتدرب الفريق البترولي بقيادة طارق العشري، المدير الفني حتى الثامن من يناير الجاري يعقبه دخول معسكره المغلق الأول بمدينة الإسماعيلية لمدة تسعة أيام يعود بعدها لاستئناف تدريباته بالقاهرة.ويدرس العشري خوض مجموعة من اللقاءات الودية سواء بالقاهرة أو بمعسكره المغلق بالإسماعيلي، على أن يكون معسكره الثاني بمدينة الإسكندرية لمدة تسعة أيام بداية من الـ29 من يناير الجاري.وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز لمدة 45 يومًا لانشغال المنتخب الوطني بالمشاركة بأمم أفريقيا بالجابون 2017.