يجتمع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع أسامة فرحات، وكيل معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لمناقشة ملف التجديد للاعب