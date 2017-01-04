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اليوم.. انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادا لوديتي المغرب
ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب الشباب مواليد 97 بأحد فنادق مدينة نصر، استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بزامبيا والتي ستقام في الفترة من 26 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع نظيره المغربى يومي 17 و19 يناير الجاري باستاد القاهرة، ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب القاهرة يوم 26 فبراير المقبل، وتستمر البطولة حتى 13 مارس المقبل
وضم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال 26 لاعبًا للمعسكر هم: |محمد عصام الغندور، وعمر وائل رضوان، ومصطفى محمود، وأسامة جلال، وعلي حسين، وعمر محمد صلاح، ومحمد أحمد يوسف، ومحمود مرعي عبد الفضيل، وأحمد محمد أبوالفتوح، وعمرو السعداوي سالم، وعمر محمد رجب، وأحمد محمد عبد القادر، وأكرم توفيق، وناصر ماهر، وكريم وليد، وأحمد مصطفى السيد، وأحمد حمدي حسين، ومحمود سامي، وعمر أحمد فاروق، وعبد الله محمد النادي، ومصطفى محمد أحمد، وصلاح محسن محمد، ومدحت محمد إبراهيم، ومحمد صادق، وعمر مرموش|.ومن المقــرر أن يخوض الفريق تدريباته بشكل يومي في الثالثة والنصف عصرًا بملعب فندق الإقامة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وأحمد فاروق، المدرب العام، وأحمد صالح، المدرب المساعد، وعمرو عبد السلام، مدرب حراس المرمى.
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