نجح مسئولو نادي القناة، في التعاقد مع محمد سعيد، مدافع الترسانة 6 أشهر، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لدوري القسم الثاني

كان محمد سعيد ضمن صفوف القناة منذ موسمين، قبل أن ينتقل للترسانة، ليعود من جديد إلى القناة بناءً على رغبة أحمد سعيد، المدير الفني للقناة.