يحل نادي تشيلسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز |البريميرليج| على ملعب وايت هارت لاين