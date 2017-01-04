دخل مسئولو نادي الإنتاج الحربي في مفاوضات لضم هانى العجيزي، مهاجم فريق سموحة، لتدعيم صفوف الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

ويتمتع العجيزي بإمكانيات فنية وبدنية عالية دفعت الجهاز الفني للإنتاج بقيادة شوقي غريب للحصول على توقيع اللاعب لتدعيم هجومه في المرحلة المقبلة.يذكر أن اللاعب خرج بشكل كبير من حسابات نادي سموحة خلال فترة تولى حلمى طولان القيادة الفنية للفريق السكندري.