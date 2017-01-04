يلتقي في العاشرة والربع بتوقيت القاهرة ريـال مدريد مع ضيفه إشبيلية، في إطار مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو

ويسعى النادي الملكي بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان للتغلب على الغيابات التي يعاني منها الفريق، وتحقيق الفوز بنتيجة مريحة حيث يغيب كل من كريستيانو رونالدو وسيرجو راموس وبيبي، بالإضافة إلى جاريث بيل للإصابة.وفي المقابل يأمل إشبيلية لمباغتة النادي الملكي وتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب سانتياجو بيرنابيو؛ لتسهيل مهمته في لقاء العودة التي تقام على ملعبه بالأندلس، الأسبوع المقبل.