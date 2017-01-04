وقال |عرابي|: |إن فريقه خسر لسببين هما عدم التوفيق وحرمان حكم المباراة فريقه من ركلة جزاء وهدف صحيح|.وتابع: |أشكر اللاعبين على أدائهم في المباراة، والفريق كان الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذي لازمهم في أكثر من فرصة|.وأضاف: |حكم المباراة حرم الفريق من الفوز بعدما رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لا غبار عليها بعد لمس الكرة يد أحمد عادل مدافع الشرقية|.