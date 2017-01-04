يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطلائع اليوم الأربعاء، تدريباته بملعب جهاز الرياضة خلال فترة توقف الدوري الحالية

والفريق العسكري عائد من الإجازة التي حصل عليها لمدة أسبوع بدءًا من الأربعاء الماضي.ويتدرب الفريق بالقاهرة 12 يوما بقيادة أحمد سامي، المدير الفني، قبل السفر في معسكر مغلق بإحدى مدينتي الإسماعيلية أو الإسكندرية لمدة أسبوع.يذكر أن الطلائع يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة.