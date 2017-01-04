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بالأرقام.. تعرف على رواتب أعلى 10 لاعبين أجرا حول العالم
كتب- عمر قورة: بعدما غزا التنين الصيني عالم التكنولوجيا، عاد لغزو عالم كرة القدم عبر بوابة أوروبا بإغراء بعض اللاعبين بأرقام خيالية دَفعت لاعبين مغمورين للتفوق على الثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
وفي الوقت الذي تعاني فيه الأندية المصرية من أزمة ارتفاع سعر الدولار، كان آخر اللاعبين الراحلين إلى الدوري الصيني، البلجيكي أكسيل فيتسل نجم زينيت الروسي، حيث انضم بشكل رسمي إلى نادي تيانجين، مساء يوم الثلاثاء.
ورصدت صحيفة |ذا صن| البريطانية أعلى لاعبي كرة القدم أجرا بالراتب الأسبوعي، والتي ضمت 10 لاعبين كالتالي:
1- الأرجنتيني كارلوس تيفيز (شنجهاي الصيني): 615 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |32 مليون سنويا|.
2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني): 425 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، |27 مليون سنويا|.
3- الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي (هبي تشين الصيني): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |21 مليون سنويا|.
4- البرازيلي أوسكار دوس سانتوس (شنجهاي الصيني): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |21 مليون سنويا|.
5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 362 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |19 مليون سنويا|.
6- الويلزي جاريث بيل (ريال مدريد الإسباني): 346 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |18 مليون سنويا|.
7- البرازيلي هالك (شنجهاي الصيني): 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا |17 مليون سنويا|.
8- البلجيكي أكسيل فيتسل (تيانجين الصيني): 294 ألف جنيه إسترليني |15 مليون سنويا|.
9- الفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي): 290 ألف جنيه إسترليني |15 مليون سنويا|.
10- البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروجواياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني): 262 ألف جنيه إسترليني |14 مليون سنويا|.
فهل تستنسخ الصين عالم كرة قدم جديد تتحدث فيه بلغة الأموال؟
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