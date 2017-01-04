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ميدو ينتقد النني ويوجه رسالة لصلاح ورمضان وفتحي
كتب- عمر قورة: أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة واللاعب الدولي الساق لمنتخب مصر، أنه يتمنى تولي القيادة الفنية للفراعنة ولكن في الوقت المناسب
وأشار لاعب توتنهام السابق الذي خاص العديد من تجارب الاحتراف في إنجلترا، إلى أن محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، مستواه لا يؤهله للعب كأساسي في منتخب مصر.
وأضاف: |على المدير الفني الأرجنتني هيكتور كوبر إعادة النظر في محمد النني، واتخاذ قرار بإبعاده عن التشكيل الأساسي في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون|.
ونصح ميدو محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالي، بعدم الاستعجال في الرحيل عن صفوف الذئاب من أجل اتخاذ خطوة جديدة خامسة في الاحتراف، بعد بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي.
وتابع: |لوتشانو سباليتي وفينشينسو مونتيلا (مدربا صلاح مع روما وفيورنتينا) طورا مستوى محمد صلاح بشكل ملحوظ، وأتمني بقاءه مع روما في الكالشيو الإيطالي لمدة 4 أعوام أخرى|.
وفي حديثه عن رمضان صبحي، المحترف حديثا في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، أكد أنه لاعب كرة مميز وموهبة كروية صعب تكرارها، لأنه يمتاز بالقوة البدينة رغم صغر سن لاعب الأهلي السابق.
وصرح: |اصبروا على رمضان صبحي، أتمني من الجمهور ألا يستعجل مشاركة اللاعب مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم|.
تطرق ميدو في الحديث عن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الزمالك الذي يفاوضه تورينو الإيطالي، مؤكدًا أنه موهبة استثنائية، ويستحق الاحتراف في الدوريات الأوروبية لكن عليه بذل المزيد من الجهد.
يقول المدير الفني السابق للزمالك: |مصطفى فتحي يلعب مصابا لمدة عام ونصف، وعليه تقوية عضلات بطنه حتى يصل مستواه للكمال بنسبة 100%، ولو لعب سليمًا سنرى أشياءً لم نراها في الكرة المصرية|.
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