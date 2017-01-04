كتب- عمر قورة: دافع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن الصفقة التي أبرمها قبل رحيله إلى وادي دجلة، ونالت انتقادات واسعة من جماهير القلعة البيضاء، وهو المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا

وقال ميدو، في ضيافة برنامج |الحريف| عبر قناة |دي إم سي سبورتس| صباح الأربعاء: |تعاقدنا مع إيمانويل مايوكا وكان هداف كأس الأمم الإفريقية عام 2012 مع منتخب بلاده، وكنا مقيدين بسقف مالي معين للتعاقد مع اللاعبين، لذلك تعاقدنا مع مايوكا بشكل مجاني في صفقة انتقال حر|.

وتابع: |مندهش من عدم وضع برنامج بدني قوي لمايوكا من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب نادي الزمالك|، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يخضع لبرنامج تدريبي محدد بعدما زاد وزنه 15 كيلو، حتى يستعيد لياقته البدنية ومستواه الذي بدأ به مشواره في مصر، حيث نجح في تسجيل خمسة أهداف الموسم الماضي.

وأتم أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لوادي دجلة تصريحاته مؤكدًا أنه نجخ في تخسيس محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الإسماعيلي السابق والزمالك الحالي، 12 كيلو بعد انضمامه للدراويش حتى يصل لفورمته المطلوبة ومستواع المعهود.

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