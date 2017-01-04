طلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض، إعداد تقرير عن اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في إعارتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تلقي أكثر من لاعب عروضًا للرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع عن النادي أمثال إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزي خالد من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة