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مرتضى منصور يطالب محمد حلمي بحسم ملف الراحلين عن الزمالك
04
يناير
2017
01:45 AM
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طلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض، إعداد تقرير عن اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في إعارتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تلقي أكثر من لاعب عروضًا للرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع عن النادي أمثال إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزي خالد من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة
وينتظر أن يعقد المدير الفني جلسة مع رئيس النادي ظهر اليوم؛ لحسم ملف الجهاز المعاون له بالإضافة إلى قائمة الراحلين عن النادي خلال الفترة الجارية.
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