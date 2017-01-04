اخبار مصر
-
رياضة
- جيرو يمنح أرسنال نقطة بعد عودة مذهلة أمام بورنموث
- ستوك يتقدم نحو منتصف ترتيب دوري انجلترا بالفوز على واتفورد
- المدرب كليمنت يبدأ مشواره مع سوانزي بالفوز
- مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا
- مرتضى منصور يعلن استمرار إسماعيل يوسف في منصبه
- مرتضى منصور يستعرض أسماء الجهاز المعاون لمحمد حلمي
- مرتضى منصور يعلن استمرار محمد حلمي مديرا فنيا للزمالك
- هال سيتي يقيل مدربه مايك فيلان
- مؤمن زكريا: لم أندم للعب للزمالك.. ومتعب وعاشور الأكثر إخلاصا للأهلي
- طلبه: لست منشغلا بالأربعة المستبعدين.. وغموض حول النادي الجديد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ميدو: فهم البعض احتفالي أمام الزمالك بشكل خاطئ
04
يناير
2017
01:44 AM
بواسطة
كتب- عمر قورة: أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، أن بعض الجماهير فهمت احتفاله بهدف فريقه في مباراة الزمالك بالدوري بشكل خاطئ
وكان ميدو عبر عن سعادته بطريقة مثيرة للجدل الشهر الماضي، مما دفع جماهير للكرة لفهم هذه الطريقة أنه تراجع عن الاحتفال، باعتبار أنه ينتمي للزمالك وكان لاعبا ومدربا للفريق الأبيض.
وقال المدير الفني السابق للزمالك: |لن أتراجع عن الاحتفال، كل ما في الأمر أن بعض أعضاء مجلس إدارة وادي دجلة في المقصورة كانوا يتوجهون إليّ للاحتفال معي، ولكني رفضت وطلبت منهم البقاء في أماكنهم|.
جدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة اللقاء في 29 نوفمبر الماضي، بالأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع