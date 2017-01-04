كتب- عمر قورة: أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، أن بعض الجماهير فهمت احتفاله بهدف فريقه في مباراة الزمالك بالدوري بشكل خاطئ

وكان ميدو عبر عن سعادته بطريقة مثيرة للجدل الشهر الماضي، مما دفع جماهير للكرة لفهم هذه الطريقة أنه تراجع عن الاحتفال، باعتبار أنه ينتمي للزمالك وكان لاعبا ومدربا للفريق الأبيض.

وقال المدير الفني السابق للزمالك: |لن أتراجع عن الاحتفال، كل ما في الأمر أن بعض أعضاء مجلس إدارة وادي دجلة في المقصورة كانوا يتوجهون إليّ للاحتفال معي، ولكني رفضت وطلبت منهم البقاء في أماكنهم|.

جدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة اللقاء في 29 نوفمبر الماضي، بالأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.

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