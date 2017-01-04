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تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة تونس وأوغندا
كتب- عمر قورة: يستضيف المنتخب التونسي نظيره الأوغندي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ودية بين الفريقين، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون في 14 يناير الجاري
نسور قرطاج تضرب موعدًا مع المنتخب المصري يوم السبت المقبل في القاهرة، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض غمار المنافسة على لقب الـ|كان| الغائب منذ سبع سنوات.
ويقع منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة 7 مرات، في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مالي وأوغندا وغانا.
ويواجه منتخب أوغندا الفراعنة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم في 21 يناير الجاري، كما تكرر المواجهة بينهما في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصر الأربعاء على ملعب المنزه، وتُنقل عبر قناة |أون سبورت| على الهواء مباشرة.
وحصلت إدارة القناة على حقوق بث اللقاء بعدما أبرمت اتفاقا مع القناة التاسعة التونسية لعرض المباراة، بهدف تعريف الجمهور المصري بمنتخب أوغندا الذي سيواجه الفراعنة في ثلاث مناسبات خلال العام الجاري.
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