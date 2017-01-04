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دويدار: سعيد بثقة كوبر.. ورغبتي في الرحيل عن الزمالك لها سبب
كتب- عمر قورة: أعرب المدافع الدولي أحمد دويدار عن سعادته البالغة بالانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادا لخوض كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، المقرر انطلاقها في 14 يناير الجاري
وقال دويدار، في تصريحات تلفزيونية لقناة |أون سبورت| مساء اليوم الثلاثاء، إن قناعة الجهاز الفني للمنتخب المصري بقدراته وسام على صدره وهو الأهم بالنسبة للاعب، مشيرًا إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يقود الفراعنة منذ عامين ويعتبر متابع جيد للاعبين بجميع أندية الدوري المصري.
وأضاف مدافع الزمالك أن المدير الفني لناديه محمد حلمي متمسك ببقاءه في الفريق، خاصة بعدما لعب الفترة الماضية بشكل جيد وخاصة في المباراة النهائية لدوري الأبطال الموسم الماضي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، إلا أنه تنازل عن جزء من مستحقاته من أجل الرحيل إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وتابع: |لديّ ثقة كبيرة في قدراتي، ورغم ابتعادي لمدة ثلاثة أسابيع عن المشاركة، إلا أنني لعبت بشكل جيد أمام الشرقية بالدوري، لا يوجد مشكلة أن أكون المدافع السادس للزمالك بعدما تعاقد النادي مع عدة لاعبين في خط الدفاع، لكن عندما أتالق في المباريات وأساهم في فوز الفريق، لا تعيدني لمقاعد البدلاء|.
واختتم أحمد دويدار تصريحاته مؤكدا أنه أجل حسم ملف رحيله عن المسابقة بعد انتهاء مشاركة المنتخب المصري في مسابقة كأس الأمم الإفريقية، في جلسة خاصة يعقدها مع مرتضى منصور رئيس النادي.
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