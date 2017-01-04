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هال سيتي يقيل مدربه مايك فيلان
04
يناير
2017
00:22 AM
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لندن (رويترز) - أعلن هال سيتي المهدد بالهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء اقالة مدربه مايك فيلان.
وقال النادي "يعلن النادي انفصاله مساء اليوم عن المدرب مايك فيلان."
وتابع "بدأ البحث عن بديل وسيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب."
(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)
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