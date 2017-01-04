كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إنه علم بعدم الاعتماد عليه من قٍبل هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني عقب استدعاؤه في المنتخب العسكري

وأضاف |زكريا| ـ في تصريحات تليفيزيونية له مساء اليوم الثلاثاء ـ :| حزين لعدم انضمامي بالطبع ولكن أقوم بدوري ولكن الاختيار بيد الجهاز الفني للمنتخب ولن أسأل أحدًا عن سب عدم استدعائي|، منوهًا إلى أنه لم يندم في أي وقت على تمثيل الزمالك.

وأوضح لاعب الأهلي، أن مصر بها العديد من اللاعبين أصحاب المهارات على رأسهم :| عبدالله السعيد، وليد سليمان، ميدو جابر، أيمن حفني، محمد إبراهيم، محمود عبد الرازق، شيكابالا|.

وتابع :| أحب الألقاب لدي (الحراق) و (المؤ)، وعلاقتي بجميع اللاعبين في الفريق جيدة وعماد متعب وحسام عاشور هم الأكثر إخلاصًا للأهلي|.

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