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مؤمن زكريا: لم أندم للعب للزمالك.. ومتعب وعاشور الأكثر إخلاصا للأهلي
04
يناير
2017
00:14 AM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إنه علم بعدم الاعتماد عليه من قٍبل هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني عقب استدعاؤه في المنتخب العسكري
وأضاف |زكريا| ـ في تصريحات تليفيزيونية له مساء اليوم الثلاثاء ـ :| حزين لعدم انضمامي بالطبع ولكن أقوم بدوري ولكن الاختيار بيد الجهاز الفني للمنتخب ولن أسأل أحدًا عن سب عدم استدعائي|، منوهًا إلى أنه لم يندم في أي وقت على تمثيل الزمالك.
وأوضح لاعب الأهلي، أن مصر بها العديد من اللاعبين أصحاب المهارات على رأسهم :| عبدالله السعيد، وليد سليمان، ميدو جابر، أيمن حفني، محمد إبراهيم، محمود عبد الرازق، شيكابالا|.
وتابع :| أحب الألقاب لدي (الحراق) و (المؤ)، وعلاقتي بجميع اللاعبين في الفريق جيدة وعماد متعب وحسام عاشور هم الأكثر إخلاصًا للأهلي|.
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