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طلبه: لست منشغلا بالأربعة المستبعدين.. وغموض حول النادي الجديد
كتب- عمر قورة:وجه المدافع الدولي حمادة طلبه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انضمامه لقائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، المقرر انطلاقها في 14 يناير الجاري
وتمنى طلبه، في تصريحات لقناة |أون سبورت| مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون عند ثقة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكدًا أن كامل تركيزه منصب حاليا مع منتخب مصر لتحقيق هدف الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، بجانب الهدف الأكبر بالوصول إلى كأس العالم بروسيا 2018.
وأضاف مدافع المصري أنه شرف لأي لاعب تمثيل مصر في المحافة القارية، وأشار إلى أنه لا يشغل باله بالأربعة لاعبين الذين سيستبعدهم كوبر من القائمة النهائية يوم الأربعاء قائلا: |حتى إذا لم أنضم للقائمة الأولية منذ البداية لن أحزن، وكل التوفيق لـ23 لاعبا الذين يسافرون للجابون، وأتمنى ألا يحزن المستبعدين|.
وعن هوية نادي الجديد بعد اقترابه من الانتقال لمصر المقاصة، أكد حمادة طلبه: |من الممكن أن أوقع لنادي آخر غير مصر المقاصة والإسماعيلي|، ليحوم الغموض حول صفقة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأتم صاحب الـ35 عاما تصريحاته مؤكدا أن لاعبي المنتخب يتدربون بشكل جيد ويبذلون أقصى ما عندهم في المران الثالث للفراعنة على استاد القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب تونس وديا يوم السبت المقبل.
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