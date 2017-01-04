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مؤمن: البداية تسببت في فوزنا على الزمالك.. وأحزن عند التواجد كبديل
كتب- أحمد شريف:أكد مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي، على أن امتلاك فريقه للكرة في بداية مباراة القمة الماضية أمام الزمالك كان السبب في تحقيق الفريق الأحمر للفوز خلال المباراة
وأشار مؤمن في تصريحات عبر قناة دي أم سي سبورتس، إلى أن الهدف الذي سجله في شباك الزمالك جاء من لعبة سبق له ولزملاءه أن تدربوا عليها خلال تدريبات الأهلي قبل اللقاء.
وقال جناح الأهلي: | البداية كانت سبب الفوز على الزمالك، وأقصد هنا السيطرة على الملعب وامتلاك الكرة والضغط بقوة منذ بداية اللقاء بعكس الشوط الثاني |.
وأكمل: | تدربنا على الهدف الذي سجلته في الزمالك كثيراً، عبد الله السعيد تواجد في موقع مروان محسن، والأخير انتقل إلى مركزي وأنا صعدت للهجوم وحيداً وهو ما نتدرب عليه دائماً |.
ونجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة، قبل أن يضيف زميله جونيور أجايي ثاني الأهداف.
وأضاف: | تعودت على اللعب في التشكيل الأساسي للأهلي خلال المباراة ولذلك أحزن عندما أتواجد كبديل، ولكنني لا أظهر حزني للجهاز الفني للفريق |.
واختتم مؤمن: | أصعب أوقات حياتي كان عند الانتقال من الزمالك للأهلي، فكنت أخشى رد فعل الجماهير نتيجة لما حدث |.
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