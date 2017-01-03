وأشار كردى في تصريحات لقناة النادي الأهلي، إلى أن مسابقة الدوري بدأت على نظام ولابد أن تنتهي بنفس النظام، وإلا فإن كل نادٍ سيكون بمقدوره أن يطلب تغيير اللوائح التي لا تناسبه خلال الموسم وهو أمر مرفوض تمامًا بالنسبة للمجلس.ونفى كردى أن يكون المجلس أجرى التصويت على نظام الاستبدال خلال الجمعية العمومية للجبلاية التي أقيمت الجمعة قبل الماضية.