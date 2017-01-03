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كرم كردي: لا يوجد استبدال في يناير
03
يناير
2017
22:46 PM
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أكد الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم غلق ملف عودة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
وأشار كردى في تصريحات لقناة النادي الأهلي، إلى أن مسابقة الدوري بدأت على نظام ولابد أن تنتهي بنفس النظام، وإلا فإن كل نادٍ سيكون بمقدوره أن يطلب تغيير اللوائح التي لا تناسبه خلال الموسم وهو أمر مرفوض تمامًا بالنسبة للمجلس.ونفى كردى أن يكون المجلس أجرى التصويت على نظام الاستبدال خلال الجمعية العمومية للجبلاية التي أقيمت الجمعة قبل الماضية.
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