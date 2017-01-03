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مدافع الزمالك: لا أجرؤ على انتقاد محمد حلمي
03
يناير
2017
22:46 PM
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أكد محمد مجدي، مدافع الزمالك المنضم من النادي المصرى مطلع الموسم الجارى، إنه لا يجرؤ على انتقاد المدير الفنى للزمالك محمد حلمى
وأوضح اللاعب، في تصريحات صحفية اليوم، أن كل ما حدث أنه صرح بأنه كان يتمنى أن يقوم المدير الفنى بإشراك محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة القمة لما يمتلكه الأخير من خبرة كبيرة وقدرة على التغلب على ثنائي الأهلي حسين السيد ومحمد هاني ولكن الرأي في النهاية لمحمد حلمي لأنه صاحب الرأي الأول والأخير في اختيار تشكيلة الفريق.وأبدى اللاعب اندهاشه من التلاعب بالألفاظ ومحاولة إثارة الجماهير ضده، متمنيًا أن تتفهم الجماهير الأمر جيدا، وأنه يكن كل الاحترام للجميع داخل نادي الزمالك.
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