(رويترز) - واصل اندي موراي المصنف الاول على العالم أفضل مسيرة انتصارات له ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس لتبلغ 25 فوزا بتغلبه على الفرنسي جيريمي شاردي 6-صفر و7-6 في اولى مبارياته ببطولة قطر المفتوحة يوم الثلاثاء.

وفي اول مباراة تنافسية يخوضها في عام 2017 أضاع اللاعب البريطاني البالغ من العمر 29 عاما - والذي حصل على لقب فارس ضمن قائمة المكرمين بمناسبة العام الجديد عقب عروضه الرائعة في عام 2016 - سبع نقاط فقط في أول مجموعة.

وكسر شاردي - المصنف 69 على العالم - ارسال منافسه في بداية المجموعة الثانية وعلى الرغم من انه أضاع ارساله على الفور فانه ضغط على موراي وبشدة طوال المباراة في ظل أجواء حارة.

وحافظ شاردي على ارساله مرتين ليظل في أجواء اللقاء ويدفع موراي نحو شوط فاصل الا ان الضغط على اللاعب الفرنسي أسفر في النهاية مع إكمال موراي لعمل مميز بعد ان سدد شاردي ضربة أمامية تجاوزت الخط الخلفي.

وسيلعب موراي بطل الاولمبياد وويمبلدون - والساعي لثالث القابه في الدوحة عقب انتصاراته في عامي 2008 و2009 - امام النمساوي جيرالد ميلتسر في الدور الثاني.

ولم يخسر موراي في أي من بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين منذ هزيمته امام كي نيشيكوري في دور الثمانية لبطولة امريكا المفتوحة في سبتمبر ايلول الماضي وفاز بآخر خمس بطولات في عام 2016 ليطيح بنوفاك ديوكوفيتش من على قمة التصنيف.

وقال موراي "لم يبدأ بشكل جيد ويكون الامر صعبا في المباراة الاولى من العام لكن وفي المجموعة الثانية أدى (شاردي) بشكل جيد للغاية وأرهقني بشدة."

وافتتح ديوكوفيتش المدافع عن اللقب - والذي سيسعى لسابع ألقابه في بطولة استراليا المفتوحة للتنس في وقت لاحق هذا الشهر - مشواره في البطولة يوم الاثنين بالفوز بمجموعتين متتاليتين على يان لينارد شتروف وسيواجه الارجنتيني هوراسيو زيبايوس يوم الاربعاء.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)