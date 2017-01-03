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سموحة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم مؤمن سليمان غدا
03
يناير
2017
17:47 PM
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يعقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، مؤتمرًا صحفيًا مساء غدٍ الأربعاء، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق مؤمن سليمان
وأتم نادي سموحة تعاقده مع مؤمن سليمان خلفًا لحلمي طولان الذي تقدم باعتذاره عن تدريب الفريق.ويقود سليمان أول تدريبات فريقه الجديد في الثانية عصرا.
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