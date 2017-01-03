تعهد مؤمن سليمان المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بالسعي إلى إعادة الفريق لمساره الطبيعي على طريق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة

وأشار سليمان إلى أنه يعكف خلال فترة التوقف على شحذ همم اللاعبين وتنفيذ برنامجه وفكره التدريبي خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في بطولة الكونفدرالية.أضاف سليمان أتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي بقدراتي، مؤكدا أن تدريب فريق سموحة خطوة مهمة في مشواره التدريبي بعد الرحيل عن الزمالك.