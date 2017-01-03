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بالصور.. المقاولون 99 يفوز على طنطا بثلاثية في مؤجلات دوري الجمهورية
فاز فريق المقاولون العرب مواليد 99 على فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد طنطا ضمن مؤجلات دوري الجمهورية للناشئين
وأحرز أهداف المقاولون محمد على هدفين وعمر فاروق الشهير بميرا هدف وبذلك يصل الفريق إلى النقطة 31 ويتصدر الفريق البطولة وأعرب مجدى مصطفى المدير الفنى لفريق المقاولون بان فريقه لعب مباراة جيدة واستحق الفوز عن جدارة واجاد اللاعبين |محمد على وميرا وكناريا وتريكة ومصطفى ياسر الشهير بريشة والحارس محمد جمال وشبراوى وإسلام أشرف وأحمد ناصر|.ويقود جهاز فنى المقاولون مجدى مصطفى مدير فنى وسعد عبدالباقى ومحمد عز مدربان وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس المرمى وهانى عدلي إداري الفريق وأمير مصلح سكرتير الفريق ومحمود مجدى علاج طبيعى نوادر نشأت أحمال فتحى نصير مشرف اكاديمى مشرف على الفريق تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإداري للقطاع.
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