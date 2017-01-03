توجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة من أجل عقد جلسة مع الوزير خالد عبد العزيز لمناقشة بعض الأزمات التي تعاني منها قلعة الدراويش

وتتطرق جلسة رئيس الإسماعيلي مع وزير الرياضة لمناقشة آلية توفير سيولة مالية من أجل التصالح مع مصلحة التأمينات، والتي حصلت على حكم بحبس اللواء محمد فتحي بلبل، المدير التنفيذي السابق للنادي، لمدة 3 سنوات؛ لعدم سداد مديونية النادي لمصلحة التأمينات المتراكمة من العهود السابقة وحتى الآن والبالغ إجماليها 4 ملايين جنيه.