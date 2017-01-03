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محمد حمدي زكي يرفض الإعارة والصفقات التبادلية
03
يناير
2017
10:46 AM
بواسطة
أخطر محمد حمدي زكي لاعب النادي الأهلي، مسئولي قطاع الكرة برفضه الدخول في صفقات تبادلية في انتقالات يناير الحالية أو إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز
وتمسك اللاعب بالاستمرار في النادي واستكمال عقده أو الرحيل بصفة نهائية، خاصة أنه وافق على الإعارة من قبل وعاد لصفوف الفريق ولم يشارك بصفة أساسية مع الفريق.
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