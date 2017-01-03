يواصل تشيلسي تصدر قمة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة حققها الفريق من الفوز في 16 مباراة والهزيمة في مباراة والتعادل في مباراتين وذلك قبل مواجهة نظيره توتنهام غدًا الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الـ 20 للبطولة

وتقام اليوم الثلاثاء 3 لقاءات في البطولة وهم بورنموث مع أرسنال وكريستال بالاس مع سوانزي سيتي وستوك سيتي مع واتفورد، فيما تختتم مواجهات الجولة بلقاء تشيلسي مع توتنهام غدًا الأربعاء.وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المباريات المتبقية في الجولة العشرين كالتالي: