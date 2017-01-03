يدرس النادي الأهلي تأجيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي كان مقرر إقامته في السادس والعشرين من يناير الجاري يومان، بسبب عدم الاستقرار على مكان المعسكر ليقام في الثامن والعشرين من الشهر ذاته

ويناقش مسئولو الأهلي مع شركة صلة الراعي الرسمي للفريق إقامة المعسكر الخارجي في دولة الإمارات فقط، بدلًا من السعودية والإمارات كما كان متفق لعدم إرهاق اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بلقاء السوبر المصري المقرر إقامته 10 فبراير المقبل بالإمارات.وكان الأهلي اتفق مع شركة «صلة» على إقامة معسكر الفريق في 26 من الشهر الجاري بدولتي السعودية والإمارات، إلا أن طلب الجهاز الفني بالأهلي بإقامة المعسكر في بلد واحد، جعل هناك اتجاه لتأجيله يوم أو يومان بسبب إجراءات الحجز.