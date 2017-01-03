يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب الذئاب بالجبل الأخضر بعد راحة حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراتهم أمام بتروجت بالدور الأول لبطولة الدوري العام الأسبوع الماضي

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للمقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خلال الساعات المقبلة، خطة تدريب الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالجابون الشهر الجاري.وكان المقاولون ودّع بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الهزيمة أمام حرس الحدود بضربات الجزاء، بنتيجة تعد من أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم.