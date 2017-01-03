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طنطا يستضيف المقاولون اليوم في مؤجلات دوري الناشئين
03
يناير
2017
06:46 AM
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يستضيف فريق طنطا لكرة القدم تحت 17 سنة مواليد 1999، في الثانية والنصف اليوم الثلاثاء، نظيره المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 لدوري الجمهورية للناشئين في الموسم الجاري
وكانت المباراة تأجلت من السبت الماضي لتقام اليوم؛ بسبب انشغال ملعب ستاد طنطا بإحدي مباريات دوري القسم الثالث، ويقود المقاولون كل من مجدي مصطفى مدير فني، وسعد عبد الباقي ومحمد عز مدربان، وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، وهاني عدلي إداري الفريق، وأمير مصلح سكرتير الفريق، ومحمود مجدي علاج طبيعي، ونادر نشأت أحمال، وفتحي نصير مشرف على الفريق، تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع.
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