اشترط إسلام جمال، مدافع نادي الزمالك، زيادة المقابل المالي من أجل العودة لصفوف فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم دفاعه استعدادا للدور الثاني بالدوري

ويري اللاعب أن المبلغ المالي المعروض عليه من الإسماعيلي ضعيف ولذلك يطلب زيادة المقابل من أجل العودة.وتلقى اللاعب عروضا من سموحة والمقاصة والداخلية والإسماعيلي والاتحاد السكندري.