ويستضيف فريق المنصورة نظيره ألعاب دمنهور، ويدخل فريق المنصورة المباراة برصيد 18 نقطة في المركز السابع، بينما يدخل الضيوف المباراة وهم في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.وعلي ملعب برج العرب الفرعي يستضيف فريق فاركو صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة فريقَ شربين والذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.ويستضيف فريق بلدية المحلة مواطنه غزل المحلة؛ حيث يمتلك 28 نقطة في المركز الثاني، بينما يدخل فريق غزل المحلة المباراة برصيد 21 نقطة في المركز السادس.ويلتقي فريق دكرنس مع فريق الأوليمبي على ملعب دكرنس؛ حيث يدخل فريق دكرنس المباراة برصيد 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما يدخل الأوليمبي المباراة برصيد 16 نقطة في المركز التاسع.ويحل فريق اتحاد نبروه ضيفا على فريق مياه البحيرة؛ حيث يدخل فريق اتحاد نبروه المباراة برصيد 18 نقطة في المركز الثامن، بينما يدخل فريق مياه البحيرة المباراة برصيد 8 نقاط في المركز السابع عشر.ويستضيف فريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة فريقَ كوم حمادة والذي يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة.ويستضيف فريق بدر صاحب المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فريقَ الحمام والذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.ويواجه فريق الحرية والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة فريقَ صيد المحلة والذي يمتلك 9 نقاط في المركز الرابع عشر.