وجّه عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، الشكر لمؤسسة الأهرام بعد فوزه بلقب أفضل لاعب لعام 2016، في الاستفتاء الذي أجرته جريدة الأهرام

ونشر عبد الله السعيد صورةً له وبجواره جائزة أفضل لاعب بمعسكر المنتخب الوطني الحالي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي |إنستجرام|، معلقا: |شكرا على جائزة أفضل لاعب في مصر عام 2016|حضر حفل نتائج الاستفتاء كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.