وأعلن الجهاز الفني للمنيا عبر المركز الإعلامي للنادي أن مران اليوم يكون في الثانية عشرة ظهرًا على ملعب النادي وذلك بسبب ظروف مباراة فريق الناشئين.ويستأنف فريق المنيا تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الفيوم في الجولة 14 بالممتاز ب والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب المنيا الجديدة.وكان الفريق الأول للمنيا حصل على راحة من التدريبات أمس الإثنين عقب خسارة الفريق من البدارى في الجولة 13 من الممتاز ب بمجموعة الصعيد. يذكر أن فريق المنيا يحتل المركز الحادي عشر في مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة.