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قائمة الفائزين في استفتاء الأهرام الرياضي 2016
03
يناير
2017
05:45 AM
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أجرت بوابة الأهرام الرياضي استفتاءها السنوي لعام 2016، وحصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادٍ في مصر، فيما حصد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور جائزة أفضل رئيس نادي
وحصد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب وفريق وادي دجلة، جائزة أفضل حارس مرمى، وحصد أحمد حجازي لاعب الأهلي لقب أفضل مدافع.كما اختير طارق حامد لاعب الزمالك، كأفضل لاعب خط وسط، وباسم مرسي لاعب القلعة البيضاء، أفضل مهاجم، كما حصل عبدالله السعيد لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب عام 2016.
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