وحصد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب وفريق وادي دجلة، جائزة أفضل حارس مرمى، وحصد أحمد حجازي لاعب الأهلي لقب أفضل مدافع.كما اختير طارق حامد لاعب الزمالك، كأفضل لاعب خط وسط، وباسم مرسي لاعب القلعة البيضاء، أفضل مهاجم، كما حصل عبدالله السعيد لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب عام 2016.