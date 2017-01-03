أكد أحمد جوهر رئيس مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، أن فريقه تعرض لظلم كبير من الحكم هشام عبد الحميد خلال مباراة كوكاكولا في الجولة الثالثة عشرة للمجموعة الثانية بالقسم الثاني، والتي انتهت بتعادل الفريقين بعد تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء صحيحة فضلا عن عدة قرارات عكسية أضاعت الفوز على فريقه

وأضاف |رئيس المريخ| أن |عبد الحميد| وضعه في خصومة معه بعد المباراة ودفعه وكتب في تقريره أنه اعتدى عليه رغم أنه كان يمنع لاعبيه والجهاز الفني لفريقه من الاعتراض عليه.وقرر |جوهر| مقاطعة الحكام في الفترة المقبلة بدوري القسم الثاني، داعيا لاعبيه بعدم مصافحة أي حكم حتى انتهاء الموسم الحالي.