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النني يؤدي مناسك العمرة قبل معسكر أمم أفريقيا
03
يناير
2017
02:46 AM
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أدّى محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم
وحرص النني على أداء مناسك العمرة بعد المشاركة في لقاء فريقه أمام كريستال بالاس مساء الأحد، بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي فاز به الفريق بهدفين نظيفين. ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، والتي تقام من 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل.
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