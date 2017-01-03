وحرص النني على أداء مناسك العمرة بعد المشاركة في لقاء فريقه أمام كريستال بالاس مساء الأحد، بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي فاز به الفريق بهدفين نظيفين. ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، والتي تقام من 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل.