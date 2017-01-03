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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا
03
يناير
2017
02:45 AM
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يقام، اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا وكأس مصر
وتستعرض فيتو مواعيد أبرز مباريات اليوم.. الدوري الإنجليزي الممتاز:بورنموث مع أرسنال 9:45 مساءً.كريستال بالاس مع سوانزي سيتي 10:00 مساءً.ستوك سيتي مع واتفورد 10:00 مساءً.كأس ملك إسبانيا 2016/2017:فالنسيا مع سيلتا فيغو 8:00 مساءً.أوساسونا مع إيبار 8:00 مساءً.لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد 10:00 مساءً.ديبورتيفو لاكورونا مع ديبورتيفو ألافيس 10:15 مساءً. كأس مصر 2017 / 2016:الشرقية مع النصر للتعدين 2:00 عصرًا. دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017:الاتحاد مع الخليج 6:50 مساءً.
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