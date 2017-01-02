شارك أحمد حجازي، مدافع الأهلي، في الجزء الأخير من تدريبات المنتخب الوطني التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة والتي يستعد من خلالها لودية الفراعنة أمام تونس والمحدد لها يوم 8 يناير الجاري

ويعاني حجازي من إصابة في العضلة الخلفية، ويخشى الجهاز الفني من مشاركة اللاعب ومن ثم مضاعفة إصابته، لذلك فضل الجهاز الطبي عدم الدفع به في بداية المران.ويشارك منتخبنا في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الفترة من 14 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.