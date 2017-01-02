أدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب موسكرون البلجيكى، مرانًا خفيفًا مع المنتخب الوطني والذي انتهى منذ قليل، على ملعب ستاد القاهرة، والذي يستعد من خلالها لودية الفراعنة أمام تونس والمحدد لها يوم 8 يناير الجاري